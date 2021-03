Resident Evil Village su Stadia con la Premiere Edition gratis. Arriva anche Resident Evil 7 (Di lunedì 22 marzo 2021) Grandi notizie per coloro che vogliono giocare a Resident Evil Village su Stadia. Se acquisterete la versione Google Stadia del gioco, la società vi regalerà la Premier Edition della piattaforma. I preordini e gli acquisti effettuati tramite questo link prima del 21 maggio saranno idonei per la Stadia Premiere Edition gratuita "fino ad esaurimento scorte". Questo pacchetto includerà una copia di Resident Evil Village, un controller Stadia e un Chromecast Ultra. È "tutto ciò di cui avete bisogno per contrastare Lady Dimitrescu al solo costo del gioco", ha aggiunto Google. I prezzi del gioco sono di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Grandi notizie per coloro che vogliono giocare asu. Se acquisterete la versione Googledel gioco, la società vi regalerà la Premierdella piattaforma. I preordini e gli acquisti effettuati tramite questo link prima del 21 maggio saranno idonei per lagratuita "fino ad esaurimento scorte". Questo pacchetto includerà una copia di, un controllere un Chromecast Ultra. È "tutto ciò di cui avete bisogno per contrastare Lady Dimitrescu al solo costo del gioco", ha aggiunto Google. I prezzi del gioco sono di ...

