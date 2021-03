Un Posto al Sole, trame dal 22 al 26 marzo 2021: tragedie e ritorni di fiamma (Di domenica 21 marzo 2021) Nuove puntate Un Posto al Sole dal 22 al 26 marzo 2021 con ritorni di fiamma importanti e colpi di scena che lasceranno i telespettatori senza parole. Filippo in pericolo di vita? Nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole dal 22 al 26 marzo con un susseguirsi di brutte e buone notizie. Partiamo da quelle brutte? Gli spoiler Un Posto al Sole avevano già indicato che sarebbe arrivato un momento molto importante per Filippo Sartori. Lo abbiamo lasciato felice durante i festeggiamenti della Festa del Papà e altre sorprese da parte della moglie. Il Principe Azzurro della soap napoletana in questi anni ha dovuto subire non pochi colpi di scena e questo sarebbe l'ennesimo. Nella nuova settimana ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021) Nuove puntate Unaldal 22 al 26condiimportanti e colpi di scena che lasceranno i telespettatori senza parole. Filippo in pericolo di vita? Nuova settimana per i protagonisti di Unaldal 22 al 26con un susseguirsi di brutte e buone notizie. Partiamo da quelle brutte? Gli spoiler Unalavevano già indicato che sarebbe arrivato un momento molto importante per Filippo Sartori. Lo abbiamo lasciato felice durante i festeggiamenti della Festa del Papà e altre sorprese da parte della moglie. Il Principe Azzurro della soap napoletana in questi anni ha dovuto subire non pochi colpi di scena e questo sarebbe l'ennesimo. Nella nuova settimana ...

