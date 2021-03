FIA WEC | la entry list della 6 ore di Spa

(Di sabato 20 marzo 2021) La prima tappa del mondiale FIA WEC, la 6 ore di Spa, non scatterà prima del primo maggio, ma laper la prova d’aperturastagione endurance è già pronta, perlomeno in parte. Infatti, l’elenco iscritti che ACO e FIA hanno pubblicato è ancora provvisorio, e ci sono alcune pratiche da sistemare. Ma vale comunque la pena di dare un’occhiata ai 37 equipaggi che compongono l’elenco, che sono piuttosto interessanti. Segnaliamo infatti alcune novità rispetto a quanto detto nei giorni scorsi. Parlandodistribuzione tra le classi, laa comprende 5 Hypercar, 12 LMP2, 5 GTE Pro e 13 GTE Am. FIA WEC: Portimao rinviata, il mondiale riparte da Spa FIA WEC, chi c’è nella6 ore di Spa? La classe Hypercar, dicevamo, ...

... e a circa un mese e mezzo di distanza laha diramato l'entry list provvisoria. L'elenco degli ... Per la prima volta nella storia del, un totale di sei donne gareggeranno in questa gara di ...Ilpossibile sbocco per la GTE? Sportscar365 ha chiesto anche alla Klauser se, invece, c'è la possibilità di apportare alcune modifiche all'attuale modello GTE per avvicinarlo perlomeno alle ...Il FIA WEC pubblica la entry list provvisoria della 6 ore di Spa, primo appuntamento della stagione 2021. Chi sono i nomi da tenere d'occhio?La FIA ha pubblicato in giornata odierna la entry list provvisoria per la prima gara del mondiale WEC 2021, la 6 ore di Spa-Francorchamps. La gara belga (29 ...