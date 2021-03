'Aiuto mi ammazzano', dodicenne chiama il 112: ma era una sfida social (Di sabato 20 marzo 2021) Una ragazzina di 12 anni ha chiamato il 112 e, con voce spaventata, ha detto 'Aiuto mi stanno ammazzando'. I tre equipaggi dei carabinieri che si sono precipitati sul posto hanno accertato rapidamente ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) Una ragazzina di 12 anni hato il 112 e, con voce spaventata, ha detto 'mi stanno ammazzando'. I tre equipaggi dei carabinieri che si sono precipitati sul posto hanno accertato rapidamente ...

