Covid, positivo Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata (Di venerdì 19 marzo 2021) Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione è positivo al Covid-19. A comunicarlo attraverso una nota è il suo ufficio stampa. Il primo cittadino, già assente all'ultimo consiglio comunale, dopo avere manifestato problematiche riconducibili al virus, al momento però non presenta particolari sintomi e si trova in isolamento presso la propria abitazione. La notizia della positività al tampone arriva nel giorno in cui dal Comune hanno fatto sapere come i casi attivi nella città vesuviana sono scesi sotto quota 500, in virtu' dei 17 nuovi contagi accertati e le contemporanee 59 guarigioni. Salito invece a quota 75 il numero dei morti da inizio pandemia, visto che nelle ultime ore e' stato segnalato il decesso di un uomo di 65 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

