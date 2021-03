Chi è Marcella Bella: tutta su vita privata, carriera, marito e sul fratello Gianni Bella (Di venerdì 19 marzo 2021) Marcella Bella, icona della musica pop degli anni ‘70 e ‘80, è da sempre volto noto nel panorama musicale italiano. Recentemente è stata ospite sul palco di Sanremo 2021, a fianco di altri due talenti italiani: Gigliola Cinquetti e Fausto Leali. Marcella Bella: gli esordi della carriera Giuseppa Marcella Bella nasce a Catania il 18 giugno 1952, ad oggi ha 68 anni ed è del segno dei Gemelli. Da giovane veniva spesso soprannominata “cespuglio” per via della bellissima chioma riccia che la contraddistingue e di cui va molto fiera. Fin da piccola è interessata alla musica e al canto, passione che condivide con il fratello più grande Gianni Bella. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021), icona della musica pop degli anni ‘70 e ‘80, è da sempre volto noto nel panorama musicale italiano. Recentemente è stata ospite sul palco di Sanremo 2021, a fianco di altri due talenti italiani: Gigliola Cinquetti e Fausto Leali.: gli esordi dellaGiuseppanasce a Catania il 18 giugno 1952, ad oggi ha 68 anni ed è del segno dei Gemelli. Da giovane veniva spesso soprannominata “cespuglio” per via della bellissima chioma riccia che la contraddistingue e di cui va molto fiera. Fin da piccola è interessata alla musica e al canto, passione che condivide con ilpiù grande. ...

Advertising

lorrai_marcella : @decemvber16 @AmiciUfficiale Ma Veronica è un'insegnante brava e gentile. Anche se rimprovera lo fa in modo garbato… - habitlous : @frequila mamma mia mi dispiace proprio per chi si chiama marcello o MARCELLA - _Marcella_xx : RT @iiitsnotmee: tu l'hai vist? no. tu l'hai vist? no. chi l'ha vist? bho. #HarryStyles #Grammys - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: La scomparsa della mamma di #LuisMiguel: La rottura con i parenti italiani dopo che loro lanciarono un appello a 'Chi… - GHERARDIMAURO1 : Marcella Basteri scomparsa: la madre di Luis Miguel protagonista di Chi l'ha visto di Federica Sciarelli -