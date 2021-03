Tiro con l’arco, otto azzurri dell’olimpico accedono ai sedicesimi di finale nel Grand Prix di Porec (Di giovedì 18 marzo 2021) Buone sensazioni in avvio di stagione olimpica all’aperto per la Nazionale italiana di Tiro con l’arco, impegnata in questi giorni a Porec (in Croazia) in un European Grand Prix valevole per il ranking internazionale. Si tratta del primo evento stagionale outdoor per gli arcieri azzurri, in preparazione dei prossimi appuntamenti e soprattutto del preolimpico di Parigi, in programma dal 18 al 20 giugno. Il torneo di Porec si è aperto ieri con le 72 frecce di ranking round, mentre quest’oggi sono andati in scena i primi turni a eliminazione diretta dei tabelloni individuali di ricurvo. Complessivamente, sono ben otto gli atleti del Bel Paese capaci di qualificarsi per i sedicesimi di finale. In campo maschile, Alessandro ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Buone sensazioni in avvio di stagione olimpica all’aperto per la Nazionale italiana dicon, impegnata in questi giorni a(in Croazia) in un Europeanvalevole per il ranking internazionale. Si tratta del primo evento stagionale outdoor per gli arcieri, in preparazione dei prossimi appuntamenti e soprattutto del preolimpico di Parigi, in programma dal 18 al 20 giugno. Il torneo disi è aperto ieri con le 72 frecce di ranking round, mentre quest’oggi sono andati in scena i primi turni a eliminazione diretta dei tabelloni individuali di ricurvo. Complessivamente, sono bengli atleti del Bel Paese capaci di qualificarsi per idi. In campo maschile, Alessandro ...

Tiro con l'Arco: doppia medaglia per il Clarascum agli Italiani di Rimini

Tiro con l’arco, otto azzurri dell’olimpico accedono ai sedicesimi di finale nel Grand Prix di Porec Buone sensazioni in avvio di stagione olimpica all’aperto per la Nazionale italiana di tiro con l’arco, impegnata in questi giorni a Porec (in Croazia) in un European Grand Prix valevole per il ...

