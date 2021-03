Meteo Italia al 1 aprile con l’Anticiclone africano

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 18 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il colpo di coda dell’Inverno sta entrando nel vivo, difatti aria ancor più fredda da nordest sta per affluire sulle nostre regioni e il quadroclimatico si manterrà pienamente invernale. Oltre al freddo avremo delle complicanze, notevoli, dettate dallo sviluppo di un vortice ciclonico proprio sui nostri mari. Uno scenario che, ne abbiamo conferma, persisterà in loco sino alla prima metà della prossima settimana, dopodiché dovrebbero subentrare modifiche bariche sostanziali e il blocco anticiclonico che sta determinando l’afflusso d’aria fredda – a seguito dell’interruzione della circolazione oceanica – dovrebbe cedere. Un cedimento innescato dal ritorno di grosse depressioni sul comparto Nord Atlantico, il ché in un primo momento potrebbe facilitare l’estensione dell’Alta Pressione in direzione del ...