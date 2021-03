Covid: Mandelli, ‘farmacisti pronti a dare contributo per vaccini’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – I farmacisti sono pronti a mettersi a disposizione per partecipare alla campagna vaccinale. Lo assicura il presidente dell’Ordine nazionale, Andrea Mandelli, che è anche deputato di Forza Italia e da qualche giorno vicepresidente della Camera. “Non ho ancora nessun riscontro ufficiale”, spiega all’Adnkronos, dopo la volontà annunciata dal governo di far effettuare i vaccini anti-Covid anche nelle farmacie. “In tanti Paesi del mondo, dalla Gran Bretagna, agli Stati Uniti e da qualche giorno anche in Francia -ricorda- i farmacisti hanno partecipato alla campagna vaccinale, quindi naturalmente anche in Italia siamo pronti a cogliere questa opportunità e a dare un contributo al Paese in questo momento così difficile”.“Avremo rispetto totale per tutto ciò che ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – I farmacisti sonoa mettersi a disposizione per partecipare alla campagna vaccinale. Lo assicura il presidente dell’Ordine nazionale, Andrea, che è anche deputato di Forza Italia e da qualche giorno vicepresidente della Camera. “Non ho ancora nessun riscontro ufficiale”, spiega all’Adnkronos, dopo la volontà annunciata dal governo di far effettuare i vaccini anti-anche nelle farmacie. “In tanti Paesi del mondo, dalla Gran Bretagna, agli Stati Uniti e da qualche giorno anche in Francia -ricorda- i farmacisti hanno partecipato alla campagna vaccinale, quindi naturalmente anche in Italia siamoa cogliere questa opportunità e aunal Paese in questo momento così difficile”.“Avremo rispetto totale per tutto ciò che ...

