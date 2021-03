Daydreamer Anticipazioni 16 marzo 2021 | Sanem e Can alle prese con un neonato

(Di martedì 16 marzo 2021) Scopriamo ledella Puntata didel 16, in onda su Canale5. Mihriban ingannae Can costringendoli a trascorrere del tempo insieme, con la scusa di fare da babysitter ad una dolce neonata.

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 16 marzo 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 16 marzo: lo stratagemma di Aziz e Mihriban - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni dal 22 al 27 marzo 2021 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio di martedì 16 marzo - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni ma cosa succederà in questa puntata? - #Daydreamer #anticipazioni #succederà -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni

Ascoltando la storia di Mihriban , Sanem si offre volontaria per accudire la bimba e il piano può avere inizio?: Can e Sanem genitori modello Mentre Sanem accudisce la figlia ...- Le ali del sogno torna martedì 16 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Leannunciano che, dopo Leyla ed Emre, tocca a Can e Sanem pensare a un futuro ...Mercoledì 17 marzo 2021 Daydreamer continua nel daytime di Canale 5: scopri le anticipazioni dell’episodio 137 parte 1 dalle ore 16:45!DayDreamer - Le ali del sogno, anticipazioni episodi turchi: arriva la tregua tra Can e la madre Ci sarà una riconciliazione inaspettata nelle puntate ...