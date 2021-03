(Di lunedì 15 marzo 2021) Un’insofferenza maturata per l’inattivismo dello Stato, nella gestione Patuanelli del Ministero dello Sviluppo economico, nel riassetto dell’azionariato di Stellantis, mentre il socio pubblico francese che, quando si tratta di tutelare l’occupazione e gli interessi transalpini, non i è fatto pregare due volte per fare entrare il braccio finanziario Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Automotive, l'allarme dei sindacati: 'Giorgetti ci convochi o sciopero' - e_falavena : Manca #plastica nel mondo. Allarme per automotive , farmaceutica, alimentari. #Plasticfree : really ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Automotive allarme

Affaritaliani.it

Il produttore cinese di smartphone Oppo, quarto al mondo nel settore, ha lanciato oggi l'segnalando che d'ora in poi le carenze di chip diventeranno la nuova normalità, vista l'...dell'...... gennaio da brividi, - 25,7% Europa: crescita impetuosa delle vetture alternative Anfia:...- l'apertura del 2021 conferma un trend positivo per la produzione dell'industria, anche ...Automotive, l'allarme dei sindacati: "Giorgetti ci convochi o sciopero" Dopo l'insoddisfazione per il mancato ingresso pubblico in Stellantis,cresce l'insofferenza per la crisi del settore stretto fra ...Secondo i sindacati, c’è ancora poco tempo per intervenire con una politica industriale ad hoc per l’automotive, a partire da Stellantis ... mettere in crisi l’intero sistema (qualche allarme è già ...