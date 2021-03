Sci alpino | Alex Vinatzer | “La manche più impegnativa dell’anno”

(Di domenica 14 marzo 2021) “È stata lapiùperché girava all’infinito. Sono condizioni in cui fatico molto, ma sono soddisfatto perché più si va avanti con queste condizioni più miglioro“. Lo ha dettodopo l’ottavo posto dello slalom di Kranjska Gora 2021, in cui l’azzurro è riuscito a guadagnare due posizioni in una secondamolto complicata. “La tracciatura mi poteva anche stare bene, ma con un fondo che tiene. Prendo distacchi ancora, ma ci sto lavorando” ha aggiunto lo slalomista azzurro, “ora so che a Lenzerheide saleranno di nuovo, quest’anno si usa molto il sale, e spero che ci saranno le condizioni per potersi divertire ancora di più“. SportFace.

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - evelina_fraser : @Confumale Mi sa che ti costerebbe meno comprarli! ?? Di per sé è meno caro dello sci alpino. Quando si poteva andav… - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, le parole di Alex #Vinatzer dopo lo slalom di #KranjskaGora 2021 - DanieleRaponi : Sci alpino Coppa del Mondo slalom #KranjskaGora 1 ???? #Noel 2 ???? #MuffatJeandet 3 ???? #Zenhaeusern 8 ???? #Vinatzer 15… - zazoomblog : Sci alpino Finali Coppa del Mondo Lenzerheide: programma orari tv. Il calendario completo - #alpino #Finali #Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Clement Noel si aggiudica lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2020 - 2021. Il francese chiude con il tempo complessivo di 1'47"51 davanti al connazionale Victor Muffat - Jeandet (+0"62) e allo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0"71). Settimo posto per l'...... ma oggi esistono anche altri trend:- alpinismo, free - riding, escursioni con le ciaspole. Le aree protette e gli spazi aperti dell'arcodiventano più vulnerabili di fronte ai numeri ...La Sfera di Cristallo, quindi, si giocherà tutta alle Finali di Lenzerheide. Di seguito la classifica della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino maschile e la graduatoria del gigante. OA Sport nacque ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32: Si chiude qui la nostra diretta live, grazie per averci seguito e appuntamento da mercoledì per le finali di Lenzerheide! Buona domenica! 13.31: Questa ...