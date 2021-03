Lockdown di Pasqua, Confcommercio: “La nuova serrata costa 15 miliardi. Da rivedere il sistema delle chiusure” (Di domenica 14 marzo 2021) Confcommercio sul Lockdown di Pasqua: “Serve un cambio di passo. Il sistema generalizzato delle chiusure è insostenibile”. ROMA – Il Lockdown di Pasqua non piace alla Confcommercio. “L’incognita delle varianti Covid è preoccupante ed è necessario accelerare la campagna vaccinale – ha detto Sangalli in un’intervista al Quotidiano Nazionale – occorrono vigilanza ed azioni rigorose e mirate contro la pandemia, perché le imprese del terziario non possono più andare avanti così . Con le chiusure generalizzate si aumentano i rischi di cessazione definitiva delle attività e conseguenti perdite di occupazione. Senza contare che registriamo forti ritardi per gli indennizzi legati ai ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021)suldi: “Serve un cambio di passo. Ilgeneralizzatoè insostenibile”. ROMA – Ildinon piace alla. “L’incognitavarianti Covid è preoccupante ed è necessario accelerare la campagna vaccinale – ha detto Sangalli in un’intervista al Quotidiano Nazionale – occorrono vigilanza ed azioni rigorose e mirate contro la pandemia, perché le imprese del terziario non possono più andare avanti così . Con legeneralizzate si aumentano i rischi di cessazione definitivaattività e conseguenti perdite di occupazione. Senza contare che registriamo forti ritardi per gli indennizzi legati ai ...

FrancescoLollo1 : Se dopo un anno dal primo #lockdown si sta provvedendo a nuove restrizioni e ad altre chiusure generalizzate per Pa… - DSantanche : Torna il #lockdown, a #Pasqua e in buona parte dalla Nazione da lunedì. Avevano garantito più preavviso, una progra… - Madd06910150 : RT @Gianmar26145917: Il ministro della #percezione #Lamorgese ci fa sapere su #LaStampa che per il #lockdown di #Pasqua le Forze dell'Ordin… - Aurora61604515 : RT @PetitDemi: Una pasqua che non avremmo voluto vivere per la seconda volta in lockdown. Ma dobbiamo pensare che è l’ultima volta. È la G… - pavluca : RT @ilmanifesto: PRECETTO PASQUALE #ilmanifesto #laprima Dieci regioni e la provincia di Trento in rosso, tutte le altre in arancione, t… -