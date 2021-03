Quali regioni passano in zona rossa e arancione dal 15 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) (Photo by Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Da lunedì 15 marzo, sulla base delle ordinanze firmate il 13 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Lazio entreranno in zona rossa, aggiungendosi a Campania e Molise. Mentre la Basilicata passerà in zona arancione. Inoltre, sulla base del decreto legge approvato il 12 marzo dal Consiglio dei ministri, dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, in tutte le regioni con dati da zona gialla vigeranno le misure previste dalla zona arancione. Quindi Liguria, Puglia, Calabria e ... Leggi su wired (Di sabato 13 marzo 2021) (Photo by Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Da lunedì 15, sulla base delle ordinanze firmate il 13dal ministro della Salute Roberto Speranza, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Lazio entreranno in, aggiungendosi a Campania e Molise. Mentre la Basilicata passerà in. Inoltre, sulla base del decreto legge approvato il 12dal Consiglio dei ministri, dal 15al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, in tutte lecon dati dagialla vigeranno le misure previste dalla. Quindi Liguria, Puglia, Calabria e ...

