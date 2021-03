Juric |  «Napoli? Sono concentrato sul Verona De Zerbi e io stiamo bene dove siamo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 3-2, il tecnico delIvanha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Non un buon pomeriggio maorgoglioso della squadra che ha messo sotto il Sassuolo. Abbiamo fatto regali mastati bravi contro un Sassuolo che gioca come vuole. Oggi abbiamo fatto meglio noi ma abbiamo fatto dei regali che paghi”. Su De: “A me Roberto piace tanto. Ha le sue idee. Penso sia io e sia lui, lavoriamo un calcio e va. La rivalità è bella perchésimili,della stessa generazione con una mente aperta. E’ bello. Sta vincendo molto lui anche se io ritengo abbiamo fatto bellissime partite. Ho grandissima stima ...