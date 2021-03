Gli eccessi al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci | brutte voci nei corridoi Mediaset | via dalla tv?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) "Qualche eccesso alVip non le ha fatto bene".continua a far discutere il mondo della tv. Pierpaolo Pretelli, con cui ha avuto una "intima amicizia" nella casa di Cinecittà fino allo scorso Natale (per poi venire "sostituita" con Giulia Salemi), ha parlato di lei a Live Non è la D'Urso, provocando la rabbiosa reazione dell'ex di Flavio Briatore: "Che pagliacciata, pensate alle vostre vite". La loro storia ha comunque avuto ripercussioni evidenti, sotto i riflettori del reality condotto da Alfonso Signorini e lontano, sui social e sui rotocalchi di gossip. Alessandro Cecchi Paone, giornalista e gran conoscitore dei, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv si sbilancia in senso negativo sulla bella showgirl 40enne ...