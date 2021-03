Claire Foy e Paul Bettany protagonisti della seconda stagione di A Very English Scandal (Di venerdì 12 marzo 2021) A Very English Scandal Paul Bettany e Claire Foy protagonisti della seconda stagione Una Regina e un eroe per la seconda stagione di A Very English Scandal passato da miniserie a antologia e prodotto da BBC e Amazon (in Italia la prima stagione è stata distribuita da FoxCrime e al momento è irreperibile). La Regina è Claire Foy Elisabetta II nelle prime due stagioni di The Crown, l’eroe è Paul Bettany Visione di WandaVision e dei film Marvel. L’idea di un secondo capitolo di A Very English Scandal risale allo scorso ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 12 marzo 2021) AFoyUna Regina e un eroe per ladi Apassato da miniserie a antologia e prodotto da BBC e Amazon (in Italia la primaè stata distribuita da FoxCrime e al momento è irreperibile). La Regina èFoy Elisabetta II nelle prime due stagioni di The Crown, l’eroe èVisione di WandaVision e dei film Marvel. L’idea di un secondo capitolo di Arisale allo scorso ...

