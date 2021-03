Carlo Conti, retroscena dopo 10 anni sulle nozze: «Così mi ha convinto Antonella Clerici…» (Di giovedì 11 marzo 2021) Prima di convolare a nozze con Francesca Vaccaro, costumista sposata nove anni fa, Carlo Conti si definiva un “single incallito”. Non aveva alcuna intenzione di mettere su famiglia, di condividere la sua quotidianità e il calore di un focolare con una donna. In queste ore “Gossip e Tv” e “Today” rilanciano un clamoroso retroscena sul matrimonio del conduttore toscano: dietro la proposta ci sarebbe stato lo zampino dell’amica Antonella Clerici, altro volto noto del piccolo schermo. leggi anche l’articolo —> Carlo Conti “no” categorico della moglie: «Io e Matteino abbiamo il divieto di andare da soli…» Carlo Conti moglie Francesca, retroscena dopo 10 anni ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Prima di convolare acon Francesca Vaccaro, costumista sposata novefa,si definiva un “single incallito”. Non aveva alcuna intenzione di mettere su famiglia, di condividere la sua quotidianità e il calore di un focolare con una donna. In queste ore “Gossip e Tv” e “Today” rilanciano un clamorososul matrimonio del conduttore toscano: dietro la proposta ci sarebbe stato lo zampino dell’amicaClerici, altro volto noto del piccolo schermo. leggi anche l’articolo —>“no” categorico della moglie: «Io e Matteino abbiamo il divieto di andare da soli…»moglie Francesca,10...

