La confessione di Benno Neumair | litigato con Peter per motivi di soldi | Laura uccisa dopo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 marzo 2021) I suoi avvocati raccontano di come la situazione sia precipitatail ritrovamento del cadavere diPerselli. Solo in quel momentoavrebbe preso contatto con la realtà, rendendosi conto di quello che aveva fatto: aveva ucciso i suoi genitori, cosa che da oltre un mese invece negava. Ed è così che è arrivata la, nella giornata di ieri a Bolzano.torna indietro di due mesi e ricorda quello che successe il 4 gennaio 2021. Era in casa da solo con, hanno iniziato a litigare.spiega che si trattava di una discussione legata al denaro. Lui avrebbe voluto interromperla e smetterla di parlarne ma, suo padre continuava. Ed è per questo che ha preso una corta e gliel’ha stretta intorno al collo. Voleva che ...