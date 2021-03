Halo | buon compleanno Master Chief!

(Di lunedì 8 marzo 2021)è una delle serie di videogiochi più amate e riconoscibili mai create e, ieri, 7 marzo, era la data di nascita del personaggio principaleChief. Dal suo debutto in: Combat Evolved,Chief è diventato a dir poco un'icona dei videogiochi. Il design del personaggio, la sua voce e il modo in cui interagisce con il mondo dirispetto agli altri personaggi lo hanno reso un eroe incredibilmente amato e memorabile per molti membri della community dei videogiochi. Ora, l'account Twitter ufficiale diha dato ai fan del personaggio un motivo per festeggiare. Nel mondo immaginario di, il 7 marzo segna il giorno di nascita diChief. Nonostante il fatto che il personaggio non sia tecnicamente nato fino all'anno 2511, è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Halo buon

Metropolitan Magazine

Come ha ricordato ilShea ieri , questa è - volente o nolente - una settimana "musicale". Anche per chi, come me, ...per ascoltare Erik nella sua interpretazione del tema principale di. ...... per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi unacquisto sia per la nostra esperienza ... Funzione Sospensione e Indicatore, Bianco In offerta a 39,99 - invece di 49,99 sconto 20% - ...A differenza degli scooter a 3 ruote già presenti sul mercato, il Nimbus Halo si guida con un volante, e il sistema progettato ad hoc da parte di Nimbus, chiamato Balance, non richiede nessun tipo di ...La serie TV di Halo in arrivo nel 2022 su Paramount+ si mostra con nuove foto dal set. Gioia per i fan che non vedono l'ora di vederla!