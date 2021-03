"Gli attacchi contro di te sono stati il segnale". Zingaretti dalla D'Urso, sconvolgente: che roba è il Pd (Di lunedì 8 marzo 2021) Nicola Zingaretti rompe il silenzio. Di lui e delle sue dimissioni si è parlato soprattutto a Sanremo. Zingaretti parla in esclusiva a Live Non è la D'Urso, dopo il famoso tweet a suo sostegno di cui hanno parlato tutti. "Non scompaio. Sarò presente con le mie idee e il mio lavoro", tuona Zingaretti dalla d'Urso. Parla per la prima volta dopo le dimissioni. "Sei stata messa in mezzo da quel modo di fare politica che non mi è piaciuto. La tua è una trasmissione popolare: sei vicina ai problemi delle persone. E a me è sembrato normale dire complimenti. Ma è successo di tutto: un'aggressione che è stata il segnale di qualcosa che non andava", continua. Il tweet di Zingaretti a sostegno della D'Urso ha fatto storcere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Nicolarompe il silenzio. Di lui e delle sue dimissioni si è parlato soprattutto a Sanremo.parla in esclusiva a Live Non è la D', dopo il famoso tweet a suo sostegno di cui hanno parlato tutti. "Non scompaio. Sarò presente con le mie idee e il mio lavoro", tuonad'. Parla per la prima volta dopo le dimissioni. "Sei stata messa in mezzo da quel modo di fare politica che non mi è piaciuto. La tua è una trasmissione popolare: sei vicina ai problemi delle persone. E a me è sembrato normale dire complimenti. Ma è successo di tutto: un'aggressione che è stata ildi qualcosa che non andava", continua. Il tweet dia sostegno della D'ha fatto storcere il ...

Advertising

ItalianNavy : Oggi il saluto del ministro #Guerini, con #CSMM amm. #CavoDragone e Comandante in Capo della Squadra Navale amm. Tr… - NicolaPorro : ?? #Draghi dimezza il piano vaccini di #Arcuri, gli assurdi attacchi a #Bertolaso, fuffa verde sulle infrastrutture.… - ASSINEWS_it : #Cyber attacchi, 2020 un anno nero, Covid e vaccini fanno da esca. In piena pandemia sono aumentati del 12% gli att… - geokawa : RT @GiorgiaMeloni: Continuano gli attacchi giustificazionistici contro le vittime delle foibe. Il Comune di Torino non si presti al gioco o… - MarlonJD1978 : RT @francescatotolo: 1/2 Funziona così,ormai è prassi 1??un “giornalista” della stampa allineata pubblica gravi #FakeNews dal contenuto dif… -