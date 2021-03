Sanremo, la co-conduttrice è semplicemente Splendida: ecco chi è (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera con il suo abito è strepitosaaa, voto 9! Ma conosciamola meglio e ricordiamo chi è. «Sono molto emozionata anche perché non sono molto avvezza a palchi televisivi. Mi sento una madrina di questi giovani, che ho seguito con grande attenzione e ho cercato di guidare attraverso i miei consigli. Mi ritrovo molto, mi ricordo quando ero bambina, sognavo il podio, le sale da concerto. Rivedo quell'emozione, le aspettative, i sogni, sono felice di seguirli anche in questa fase finale e curiosa del risultato finale». Così la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, già in giuria ad AmaSanremo, stasera sul palco dell'Ariston per la finale delle Nuove Proposte e la premiazione del vincitore. «Se Sanremo è un po' lo specchio del nostro Paese - dice - tutta questa attenzione ai giovani è un grandissimo segnale di innovazione, di modernità. I ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa sera con il suo abito è strepitosaaa, voto 9! Ma conosciamola meglio e ricordiamo chi è. «Sono molto emozionata anche perché non sono molto avvezza a palchi televisivi. Mi sento una madrina di questi giovani, che ho seguito con grande attenzione e ho cercato di guidare attraverso i miei consigli. Mi ritrovo molto, mi ricordo quando ero bambina, sognavo il podio, le sale da concerto. Rivedo quell'emozione, le aspettative, i sogni, sono felice di seguirli anche in questa fase finale e curiosa del risultato finale». Così la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, già in giuria ad Ama, stasera sul palco dell'Ariston per la finale delle Nuove Proposte e la premiazione del vincitore. «Seè un po' lo specchio del nostro Paese - dice - tutta questa attenzione ai giovani è un grandissimo segnale di innovazione, di modernità. I ...

