Covid: Emilia-Romagna e Campania verso il rosso, Lombardia e Piemonte arancio scuro, Veneto e Friuli arancioni (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Italia si colora di arancione e rosso causa Covid. La Lombardia evita la zona rossa e passa all'arancione scuro. Una decisione peraltro che presidente di Regione Attilio Fontana aveva già preso con una ordinanza regionale, anticipando l'esito di oggi. Veneto e Friuli-Venezia Giulia diventano arancioni. Campania ed Emilia Romagna vanno verso il rosso. "Netta accelerazione dell'epidemia" con una incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100.000 abitanti) con una previsione di ulteriore peggioramento: nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 250.È quanto emerge dall'ultimo report sull'andamento dell'epidemia relativo al periodo 22-28

