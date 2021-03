Tuffi, Campionati Italiani 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’appuntamento è fissato dal 5 al 7 marzo e sarà ancora una volta l’impianto “Bruno Bianchi” di Trieste a ospitare una rassegna nazionale di Tuffi. Dopo la Coppa Tokyo 2021, è la volta dei Campionati Italiani indoor che originariamente avrebbero dovuto tenersi a Torino. Tuttavia, per consentire il rispetto delle norme anti-Covid, si è deciso di organizzare il tutto nella struttura citata in una manifestazione che sarà nuovamente a porte chiuse. Tenuto conto delle difficoltà legate alla preparazione, la Federnuoto ha stabilito che le gare non saranno considerate per effettuare una selezione per gli eventi internazionali in calendario, vale a dire gli Europei e le World Series. Tuttavia, saranno un’occasione importante per sondare la condizione e capire a che punto si è. E’ previsto un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’appuntamento è fissato dal 5 al 7 marzo e sarà ancora una volta l’impianto “Bruno Bianchi” di Trieste a ospitare una rassegna nazionale di. Dopo la Coppa Tokyo, è la volta deiindoor che originariamente avrebbero dovuto tenersi a Torino. Tuttavia, per consentire il rispetto delle norme anti-Covid, si è deciso di organizzare il tutto nella struttura citata in una manifestazione che sarà nuovamente a porte chiuse. Tenuto conto delle difficoltà legate alla preparazione, la Federnuoto ha stabilito che le gare non saranno considerate per effettuare una selezione per gli eventi internazionali in, vale a dire gli Europei e le World Series. Tuttavia, saranno un’occasione importante per sondare la condizione e capire a che punto si è. E’ previsto un ...

