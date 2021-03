Sembra l’effetto di un’esplosione atomica, ma è il risveglio del vulcano: la colonna di fumo è alta 5 km – Video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci troviamo in Indonesia, sull’isola di Sumatra. Qui, dai suoi oltre 2mila metri (2.460, per l’esattezza), troneggia il vulcano Sinabung, che per secoli è rimasto inattivo, prima di “risvegliarsi” nel 2010. In questi giorni, il gigante dell’isola è tornato a farsi sentire e, soprattutto vedere. Il Video mostra la colonna di fumo e cenere che si è levata per oltre cinque chilometri. Stando a quanto riferiscono le autorità locali, fortunatamente non ci sono state né vittime né feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci troviamo in Indonesia, sull’isola di Sumatra. Qui, dai suoi oltre 2mila metri (2.460, per l’esattezza), troneggia ilSinabung, che per secoli è rimasto inattivo, prima di “risvegliarsi” nel 2010. In questi giorni, il gigante dell’isola è tornato a farsi sentire e, soprattutto vedere. Ilmostra ladie cenere che si è levata per oltre cinque chilometri. Stando a quanto riferiscono le autorità locali, fortunatamente non ci sono state né vittime né feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

