Pd | De Micheli | ' rilanciamo il partito | discutere sul segretario ci fa male'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Dobbiamo dedicarci a rilanciare il Pd nel suo profilo e nel posizionamento politico nella società. Aprire una conta non serve a niente, sarebbe orientata solo a noi". Lo ha detto Paola Deall'Intervista di Maria Latella su SkyTg24. "Mettersi aadesso, con unche ha stravinto le primarie e ha tutta la disponibilità a mettersi in discussione per un profilo nuovo del Pd, ci fa-ha aggiunto l'ex ministra-. Dobbiamo rioccupare lo spazio nella società, cosa che Zingaretti è già riuscito a fare. Continuiamo a farlo con altre modalità". La Deha aggiunto: "Abbiamo il miglior presidente di Regione sul piano sanitario, sul piano amministrativo qui i risultati sono arrivati tutti. Abbiamo la fortuna di avere un presidente di Regione capace di ...