(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutta l’ottusità del calcio italiano – così ottuso da non rendersi conto delle figuracce su cui va puntualmente a sbattere – può essere riassunta da una dichiarazione di Igli Tare, che proprio come fu per Agnelli la sera di Juve-Napoli, ha parlato a Sky Sport dall’Olimpico, mentre lafaceva il giro del campo coi covoni di paglia. Resosi conto, Tare, che ilper davvero è una società così pavida da rispettare la quarantena obbligatoria imposta dall’Asl competente – ovvero lo Stato Italiano – ha recitato indignato: «Le ragioni del? Io non devo capire, devo solo rispettare il regolamento della Lega, il» Il soldato Tare ha evidentemente memoria selettiva e poca discrezionalità analitica. Campa come tutti i rappresentanti dei club di A che ieri si sono riuniti per ratificare – all’unanimità, ...

napolista : La Lazio 'difende' il protocollo, ma giocò l'andata col Torino con Immobile positivo Il club di Lotito è sotto proc… - GiancarloLomba1 : @GuidoCrosetto Senza voler fare paragoni ... ma c’è chi difende la lega calcio dopo lo “schifo” di Lazio Torino. An… - Latium_Uchiha : @FrustalupiMario @OfficialSSLazio La Lazio la difende chiunque abbia voglia di farlo. Chiunque può contribuire, basta anche poco - Il__Boccia : @11D49B24 La Lazio si difende a prescindere di seguire un campionato finto e falsato. - ciccionocera00s : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio-Torino non rinviata, Cairo duro: 'Il calendario non si difende ignorando realtà oggettive' -

Non siil campionato non prendendo atto della realtà oggettiva. Ora aspettiamo il giudice ... I calciatori dellainvece si sono presentati all'Olimpico, arrivando allo stadio con mezzi ...Milan, Juve, Atalanta, Napoli efanno sempre lo stesso gioco: le grandi hanno un'identità forte che non cambia in base al risultato. E nemmeno con moduli diversi'. Va avanti, insomma, per la ...Lazio-Torino non si è giocata e stavolta, a differenza di Juve-Napoli, il Giudice Sportivo potrebbe riconoscere la 'causa di forza maggiore'.Il legale ha le idee chiare sulla vicenda che ha riguardato il match Lazio-Torino. 'Come il caso Napoli, il Torino ha ragione'. 'La risposta è contenuta nella decisione del Collegio di Garanzia dello ...