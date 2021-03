Meteo | le previsioni di mercoledì 3 marzo VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 2 marzo 2021) Il tempo nei prossimi giorni sarà ancora caratterizzato dalla presenza di un forte anticiclone che garantirà giornate soleggiate, con poche nubi e senza nebbie o foschie. Da venerdì la situazione inizierà a cambiare con l’arrivo di precipitazioni che mancavano da più di 10 giorni. Fino a giovedì il cielo si presenterà sereno o poco poi le nubi si faranno strada con le prime nevicate sulle Alpi. Nel primo weekend dientrerà aria più fredda dai Balcani con piogge al Nord e neve in montagna. Interessate direttamente anche le regioni adriatiche. Domenica saranno ancora le regioni adriatiche centrali ad avere un tempo più incerto, sul resto d’Italia farà iù fresco ma senza particolari disturbi.Leal NordSituazione stabile con tempo in gran parte soleggiato salvo stratificazioni medio alte in pianura. Massime stabili e miti comprese tra 14 e ...