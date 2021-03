Lunedì 8 marzo si fermano i trasporti a Napoli: Anm, 24 ore di sciopero (Di martedì 2 marzo 2021) sciopero di 24 ore del trasporto pubblico Anm a Napoli Lunedì 8 marzo. A indire l’astensione dal lavoro e’ la sigla sindacale Usb. Saranno garantite le fasce orarie e pertanto la linea 1 della metropolitana effettuerà l’ultima corsa alle 9.20 per riprendere il servizio alle 17.10 da Piscinola e alle 17.50 da Garibaldi per fermarsi definitivamente alle 19.50. Per quanto riguarda le funicolari l’ultima corsa del mattino sarà alle 9.20 per riprendere alle 17 e terminare alle 19.50. L’Usb chiede all’azienda il miglioramento delle condizioni economiche e lavorative dei conducenti di autobus; la regolarizzazione dei crediti vantati dai propri dipendenti risalenti all’anno 2016, 2017, 2018, 2019 e l’armonizzazione del trattamento del personale; il rispetto delle normative anti-covid e quelle igienico-sanitarie a bordo dei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021)di 24 ore del trasporto pubblico Anm a. A indire l’astensione dal lavoro e’ la sigla sindacale Usb. Saranno garantite le fasce orarie e pertanto la linea 1 della metropolitana effettuerà l’ultima corsa alle 9.20 per riprendere il servizio alle 17.10 da Piscinola e alle 17.50 da Garibaldi per fermarsi definitivamente alle 19.50. Per quanto riguarda le funicolari l’ultima corsa del mattino sarà alle 9.20 per riprendere alle 17 e terminare alle 19.50. L’Usb chiede all’azienda il miglioramento delle condizioni economiche e lavorative dei conducenti di autobus; la regolarizzazione dei crediti vantati dai propri dipendenti risalenti all’anno 2016, 2017, 2018, 2019 e l’armonizzazione del trattamento del personale; il rispetto delle normative anti-covid e quelle igienico-sanitarie a bordo dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì marzo Prime Video: Le Serie TV in streaming a marzo 2021 Prime Video: Serie TV in streaming a marzo 2021 Serie TV in esclusiva Invincible , Stagione 1 (26/3,... Stagione 1 (31/3) Proseguono American Gods , Stagione 3 (ogni lunedì) Scopri Prime Video

Coronavirus, isolata a Brescia variante nigeriana Ieri, lunedì 1 marzo, sono stati 13.114 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di poco più di 170 mila test effettuati, tra antigenici e molecolari, con il tasso di positività balzato al 7,7%. Proprio ...

