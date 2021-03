Austria e corruzione: una storia senza fine? (Di martedì 2 marzo 2021) Una nuova bufera si è abbattuta sull’Austria: corruzione nell’amministrazione pubblica. Non vanno bene le cose nel Paese asburgico, nell’ultimo periodo sempre più notizie di corruzione di funzionari, politici e ministri che coinvolti in truffe, corruzioni e riciclaggio di denaro sporco danno non pochi pensieri al Cancelliere Austriaco Sebastian Kurz. Adesso una nuova indagine su presunti Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Una nuova bufera si è abbattuta sull’nell’amministrazione pubblica. Non vanno bene le cose nel Paese asburgico, nell’ultimo periodo sempre più notizie didi funzionari, politici e ministri che coinvolti in truffe, corruzioni e riciclaggio di denaro sporco danno non pochi pensieri al Cancelliereco Sebastian Kurz. Adesso una nuova indagine su presunti

ShooterHatesYou : Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini c… - matteodipaolo89 : RT @ShooterHatesYou: Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini con… - MarcoCampa10 : RT @ShooterHatesYou: Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini con… - ArturoBrugherio : RT @ShooterHatesYou: Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini con… - mazzettam : RT @ShooterHatesYou: Bomberone il cancelliere Kurz che afferma l'UE abbia fallito e d'ora in poi l'Austria svilupperà i propri vaccini con… -