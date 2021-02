Serie C, Girone C: vittoria del Bari e Avellino a -1, la capolista Ternana cade sul campo del Catanzaro. La classifica (Di sabato 27 febbraio 2021) 27^ giornata di Serie C, Girone C.Si apre con il brutto ko del Palermo contro la Viterbese, la 27^ giornata del Girone C di Serie C. A decidere la rete di Adopo al 48°, che condanna all'ennesimo pranzo indigesto i rosanero: rimasti in nove dopo le espulsioni di Almici e Odjer. L'ottava giornata di ritorno prosegue con la sfida tra Bari e Foggia: i galletti si aggiudicano il derby di Puglia grazie ad una rete di Cianci al 60°, che consente ai biancorossi di portarsi a -1 punto dall'Avellino, secondo. Si ferma la capolista Ternana che cade sul campo del Catanzaro per 2 reti a 1. Pesante ko casalingo per la Virtus Francavilla nel secondo derby pugliese della giornata, sconfitto dal Monopoli con il ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) 27^ giornata diC,C.Si apre con il brutto ko del Palermo contro la Viterbese, la 27^ giornata delC diC. A decidere la rete di Adopo al 48°, che condanna all'ennesimo pranzo indigesto i rosanero: rimasti in nove dopo le espulsioni di Almici e Odjer. L'ottava giornata di ritorno prosegue con la sfida trae Foggia: i galletti si aggiudicano il derby di Puglia grazie ad una rete di Cianci al 60°, che consente ai biancorossi di portarsi a -1 punto dall', secondo. Si ferma lachesuldelper 2 reti a 1. Pesante ko casalingo per la Virtus Francavilla nel secondo derby pugliese della giornata, sconfitto dal Monopoli con il ...

