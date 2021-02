LIVE UAE Tour 2021, ultima tappa in DIRETTA: veloci verso la volata (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 13.13 10 chilometri all’arrivo. 13.11 Si stanno organizzando i treni dei velocisti. 13.09 Cominciate le grandi manovre per lo sprint. 13.06 15 chilometri all’arrivo. 13.04 Nessun problema per la Jumbo-Visma che con Dekker difende al meglio la posizione in classifica di Harper. 13.01 Si accende un po’ la gara con il traguardo volante: la EF prova a lanciare Powless che, con 3” di abbuono, supererebbe Harper in quarta posizione in classifica generale. 12.58 Siamo a 20 chilometri dal traguardo, ci avviciniamo alla volata finale. 12.55 Ora aumenta leggermente l’andatura. 12.51 25 chilometri al traguardo. 12.49 Ci stiamo avvicinando lentamente all’organizzazione dello sprint. 12.46 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 13.13 10 chilometri all’arrivo. 13.11 Si stanno organizzando i treni deisti. 13.09 Cominciate le grandi manovre per lo sprint. 13.06 15 chilometri all’arrivo. 13.04 Nessun problema per la Jumbo-Visma che con Dekker difende al meglio la posizione in classifica di Harper. 13.01 Si accende un po’ la gara con il traguardo volante: la EF prova a lanciare Powless che, con 3” di abbuono, supererebbe Harper in quarta posizione in classifica generale. 12.58 Siamo a 20 chilometri dal traguardo, ci avviciniamo allafinale. 12.55 Ora aumenta leggermente l’andatura. 12.51 25 chilometri al traguardo. 12.49 Ci stiamo avvicinando lentamente all’organizzazione dello sprint. 12.46 ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: il gruppo non lascia scappare i fuggitivi - #ultima #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: fuggitivi con due minuti sul gruppo Pogacar - #ultima #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: percorsi 20 chilometri il gruppo lascia fare - #ultima #tappa #DIRETTA:… - Fanta_Cycling : ?????Ultima tappa al UAE Tour ???? ??Chi la spunterà al traguardo? ?Verificate i vostri punteggi live durante la tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: passerella in volata ad Abu Dhabi - #ultima #tappa #DIRETTA:… -