Fonseca | “Non credo alla crisi del Milan | sta facendo una grande stagione”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la sfida col Milan di domani in conferenza stampa. Spinazzola giocherà a sinistra, mentre El Shaarawy non lo abbiamo ancora provato in attacco ma potrebbe farlo in caso di necessità. Mkhitaryan e Ibrahimovic sono due giocatori decisivi per i rispettivi club, stanno facendo entrambi una grande stagione. Smalling potrebbe rientrare la prossima settimana, mentre Kumbulla sarà convocato. Lo stadio di Tor di Valle? Non è una domanda per me, io faccio l'allenatore. Benfica? Non penso al futuro, sono concentrato sulla Roma. Il Milan sta facendo una grande stagione, non sta andando molto bene ultimamente ma nel derby ad esempio non ha giocato male. Il rendimento è sempre lo stesso, ma i ...

