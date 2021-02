Bologna-Lazio 1-0 diretta live: all'intervallo decide Mbaye, Immobile si fa parare un rigore (Di sabato 27 febbraio 2021) La rete di Mbaye (19') decide al momento la sfida. Abile il terzino ad intervenire sulla respinta corta di Reina dopo la conclusione di Barrow. Ma è la Lazio a recriminare perché... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 27 febbraio 2021) La rete di(19')al momento la sfida. Abile il terzino ad intervenire sulla respinta corta di Reina dopo la conclusione di Barrow. Ma è laa recriminare perché...

