Nel Giro di 7 Giorni Rischiamo 40.000 Contagi al Giorno (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea Crisanti fa il punto della situazione dell’epidemia in Italia, aggravata dalla diffusione delle varianti del Coronavirus. “Nel Giro di una settimana Rischiamo 30.000 o 40.000 Contagi al Giorno con ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea Crisanti fa il punto della situazione dell’epidemia in Italia, aggravata dalla diffusione delle varianti del Coronavirus. “Neldi una settimana30.000 o 40.000alcon ...

carlaruocco1 : Incredibile come, nel giro di un mese, quella che veniva descritta come 'dittatura sanitaria' durante il Governo Co… - PiazzapulitaLA7 : Siamo passati da 10 a 20 mila casi al giorno nel giro di 5 giorni. In Inghilterra sono passati da 10 a 70 mila casi… - PiazzapulitaLA7 : Se non si prendono decisioni, nel giro di una settimana arriveremo a 30 - 40 mila contagi. Questo è quello che è ac… - pasking2000 : @sbonaccini Mi sembravi una persona seria ed ero felice che corressi per la segreteria del #PD poi ti ho sentito fa… - fedegetas : Mortara potrebbe prendere l’attack mode nel giro di uscita senza perdere posizioni... diteglielo! #DiriyahEPrix #rockitventuri -