Gruppo Volkswagen - La ID Buzz sarà il primo veicolo autonomo

La ID. Buzz sarà il primo veicolo del Gruppo Volkswagen proposto anche a guida autonoma. Il van elettrico, che verrà svelato per la prima volta nel 2022, avrà pure una versione dotata delle tecnologie per la guida senza conducente della Argo AI. I sistemi sono attualmente in fase di sviluppo e la Casa prevede di introdurre i veicoli autonomi su strada per il 2025. Nel mirino ci sono i servizi di ride-hailing e di car pooling. I test in Germania. "Per la prima volta, quest'anno condurremo delle prove sul campo in Germania in cui il sistema di guida autonoma della Argo AI verrà utilizzato su una versione della futura ID. Buzz della Volkswagen Commercial Vehicles ha detto Christian Senger, capo della guida autonoma. L'obiettivo è sviluppare un concept di ...

