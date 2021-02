'Uncharted sarà un film per tutti, non solo per i giocatori' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tom Holland lo vedremo spesso nel 2021, nei nuovi film Cherry e Chaos Walking e nel suo terzo film di Spider-Man più avanti nel corso dell'anno. Ma l'attore britannico ha un importante progetto in arrivo all'inizio del 2022: Uncharted. Basato sulla serie di videogiochi di successo, Uncharted vede Holland nei panni di Nathan Drake, un giovane cacciatore di tesori che viaggia per il mondo svelando misteri storici alla ricerca della prossima fortuna nascosta. Ad accompagnarlo nel viaggio ci sarà Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg), che funge da mentore e figura paterna per Drake nelle loro avventure. Il gioco è stato imponente dal lancio nel 2007, con i suoi 41 milioni di unità distribuite che lo rendono uno dei franchise di videogiochi di maggior successo di tutti i tempi. I giochi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tom Holland lo vedremo spesso nel 2021, nei nuoviCherry e Chaos Walking e nel suo terzodi Spider-Man più avanti nel corso dell'anno. Ma l'attore britannico ha un importante progetto in arrivo all'inizio del 2022:. Basato sulla serie di videogiochi di successo,vede Holland nei panni di Nathan Drake, un giovane cacciatore di tesori che viaggia per il mondo svelando misteri storici alla ricerca della prossima fortuna nascosta. Ad accompagnarlo nel viaggio ciVictor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg), che funge da mentore e figura paterna per Drake nelle loro avventure. Il gioco è stato imponente dal lancio nel 2007, con i suoi 41 milioni di unità distribuite che lo rendono uno dei franchise di videogiochi di maggior successo dii tempi. I giochi ...

