(Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - È pronto il candidatostudiato specificamente per essere efficace anchela. Il, mRNA-1273.351, è stato consegnato al National Institutes of Health (NIH) americano per lo studio clinico. Lo annuncia la stessa azienda, spiegando chele varianti più preoccupanti sono allo studio diverse strategie: fare una dose di richiamo usando ilspecifico che entra ora in fase di trial, oppure utilizzarne un altro, un ibrido tra il“tradizionale” e quellola, o ancora somministrare una terza dose deloriginario. Ma si ...

sulsitodisimone : Moderna inizia i test clinici del vaccino contro la variante sudafricana - giorgiovascotto : RT @davcarretta: Buone notizie: Moderna inizia il trial del vaccino modificato contro la variante sudafricana. - davcarretta : Buone notizie: Moderna inizia il trial del vaccino modificato contro la variante sudafricana. - ConcreteRaw : RT @yizhongcoll: Mentre i paesi occidentali soffrono per i problemi alle catene produttive di Pfizer e Moderna, la Cina attraverso l'aziend… - yizhongcoll : Mentre i paesi occidentali soffrono per i problemi alle catene produttive di Pfizer e Moderna, la Cina attraverso l… -

Ultime Notizie dalla rete : Moderna inizia

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Finalmente sia ragionare di eccellenze da seguire non solo con i gruppi militari, che ... La Brazzale è un'aziendanel modo di pensare e progettare. Ho appena firmato, su proposta di ...di Fabio Belli) ESPULSO FREULER! L'Atalantala partita in maniera aggressiva, ma il Real ...il primo e finora unico a vincerla non solo due volte di seguito " cosa che nell'epoca, dal ...Intanto l'azienda Usa è al lavoro per ampliare la capacità produttiva del suo farmaco contro il Covid. Il piano di base del 2021 è aumentato a 700 milioni di dosi e l’azienda sta lavorando per fornire ...quella che circolava a Wuhan all'inizio dell'epidemia. Resa pubblica già a gennaio del 2020, la sequenza del suo genoma è quella che tutti i laboratori del mondo hanno subito preso per gettarsi a ...