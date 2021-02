'Ndrangheta nel Crotonese: 12 arresti per traffico di droga e detenzione di armi. Colpiti i clan (Di martedì 23 febbraio 2021) Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Crotone , supportati dallo Squadrone eliportato cacciatori Calabria e del 14 Battaglione CC Calabria , stanno dando esecuzione all ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 febbraio 2021) Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Crotone , supportati dallo Squadrone eliportato cacciatori Calabria e del 14 Battaglione CC Calabria , stanno dando esecuzione all ...

LaCnews24 : 'Ndrangheta, dodici arresti nel Crotonese per traffico di droga e detenzione di armi da guerra #calabrianotizie… - mariucci77 : RT @Asiablog_it: #22FEBBRAIO 2018 In Slovacchia la #Ndrangheta ???? uccide il giornalista Ján Kuciak e la sua compagna Martina Kušnírová. K… - enrico_gasta : puttano stupraldo decisivo nel derby della 'ndrangheta ?? peccato per l’assenza ad Oporto - Antonio39148566 : RT @Caffe_Graziella: #Draghi controlla,sono il cancro dell'Italia le regioni venute fuori dalla modifica del Titolo V nel 2001 fatta dai DE… - agenzia_nova : #Germania La 'ndrangheta nel Paese è meglio organizzata di quanto finora noto, avendo un “crimine” nel Paese, ossia… -