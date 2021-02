Il governo Draghi con i ministri quasi tutti del Nord preoccupa il Mezzogiorno

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’ultimo esecutivo di Conte, con il bacino di voti del Sud del 5 Stelle e il dem Provenzano, spostava risorse al meridione. Ora c’è il timore di un cambio di asse per reddito di cittadinanza e fondi europei

Nella mattinata di ieri aveva incontrato il premierche, secondo fonti di stampa, lo avrebbe ... E se gli si domanda perché questa roba non è stata fatta prima, dice che lui è alsolo da ...Con l'insediamento delin Italia, all'avvio del Next Generation EU, sembra che l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione ci faranno finalmente vivere meglio, tutto sarà più facile e saremo finalmente ...PALAZZO CHIGI E I DOSSIER ECONOMICI GIAVAZZI POSSIBILE CONSIGLIERE DEL PREMIER M.Gal. per il "Corriere della Sera" Giavazzi Draghi L'economista Francesco Giavazzi è stato ricevuto ieri a Palazzo Chigi ...L'ex premier fiducioso anche sul fututo del centrodestra: "Reggerà e vincerà le elezioni, a partire dalle prossime amministrative" ...