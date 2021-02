Lorenzo Battistello | l’ex del Grande Fratello rivela | “Ho scoperto di avere un cancro al rene grazie a un tatuaggio”

(Di lunedì 22 febbraio 2021)concorrente della prima storica edizione delè stato ospite dell’ultima puntata di Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato come ungli abbia salvato la vita, permettendogli di scoprire per tempo che aveva unal. “Noi maschietti non andiamo molto a curarci – ha esordito -. Mia moglie, che è medico, molto più attenta di me mi consigliava ad ogni cosa di fare esami. Avevo un, che si è infiammato, si è gonfiato. Pensavo al sole. Mia moglie mi dice: ‘Vai dal dermatologo'”. “Il dermatologo -ha proseguito– mi dice che potrebbero essere i vecchi inchiostri ma mi fa fare altri controlli. A settembre 2018 ...

infoitcultura : Lorenzo Battistello: 'Ho avuto un tumore' - infoitcultura : Grande Fratello choc, Lorenzo Battistello: “Ho avuto un tumore, vivo per miracolo” - homersuldivano : @CristinaPlevani Beata te! Niente c’era Lorenzo Battistello e tra le tante cose hanno fatto rivedere qualche spezzo… - 32Magico : Domenica Live, Lorenzo Battistello (ex Grande Fratello): «Ho avuto un tumore al rene, salvo grazie al... tatuaggio.… - Giulian44654495 : @QuiMediaset_it @carmelitadurso @LiveNoneladUrso Oggi ho visto l'intervista a Lorenzo Battistello, mi sono commoss… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Battistello

In tanti ricorderanno, uno dei protagonisti del Grande Fratello 1.si è raccontato a Domenica Live con Barbara D'Urso due ha rivelato: 'Ho avuto un tumore'. L'attenzione si concentra subito sul ..., ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello andata in onda venti anni fa, è stato ospite oggi di Domenica Live per raccontare la sua malattia e la rinascita. 'Sono ...Lorenzo Battistello, del Grande Fratello 1, a Domenica Live con Barbara D'Urso rivela: «Ho avuto un tumore». L’attenzione si concentra subito sul modo in ...L’ex concorrente del Grande Fratello Lorenzo Battistello (fonte: Facebook) Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello che fu vinta da Cristina Plevani, è stato oggi ...