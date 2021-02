Le ricariche telefoniche approdano su PlanetPay365 (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Roma, 22 febbraio 2021) - Grazie all'accordo siglato con epay, la piattaforma multiservizi di SKS365 amplia l'offerta e inserisce le ricariche telefoniche delle maggiori compagnie nazionali tra le operazioni ora disponibili negli oltre 500 punti PlanetPay365. Roma, 22 febbraio 2021 – PlanetPay365 ufficializza l'accordo con epay, divisione del gruppo Euronet e fornitore internazionale di servizi e soluzioni prepagate per consentire la ricarica delproprio traffico telefonico agli utenti dei principali operatori di Telefonia Mobile (tra cui Tim, Wind Tre, Iliad) e dei più importanti operatori virtuali. Con quest'accordo, la piattaforma multiservizi lanciata da SKS365, tra i leader della betting & gaming industry nazionale, estende la propria rete di servizi offerti a clienti ed esercenti, con l'obiettivo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Roma, 22 febbraio 2021) - Grazie all'accordo siglato con epay, la piattaforma multiservizi di SKS365 amplia l'offerta e inserisce ledelle maggiori compagnie nazionali tra le operazioni ora disponibili negli oltre 500 punti. Roma, 22 febbraio 2021 –ufficializza l'accordo con epay, divisione del gruppo Euronet e fornitore internazionale di servizi e soluzioni prepagate per consentire la ricarica delproprio traffico telefonico agli utenti dei principali operatori di Telefonia Mobile (tra cui Tim, Wind Tre, Iliad) e dei più importanti operatori virtuali. Con quest'accordo, la piattaforma multiservizi lanciata da SKS365, tra i leader della betting & gaming industry nazionale, estende la propria rete di servizi offerti a clienti ed esercenti, con l'obiettivo di ...

