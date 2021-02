Matteo Giupponi | chi è l’atleta azzurro | carriera e curiosità

Leggi su ck12

(Di domenica 21 febbraio 2021) Scopriamo tutto su , cosa sapere sul marciatore italiano. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP via Getty Images)Nato a Bergamo l’8 ottobre 1988, una ventina di convocazioni in Nazionale,è sicuramente uno dei più noti fondisti azzurri, che in questi anni ha scritto pagine importanti per lo sport italiano. Tre volte campione italiano, 10.000m marcia: 2013, 50km: 2014, 5000m ind. 2014, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio. Leggi anche -> Alex Schwazer, le Olimpiadi di Tokyo come risarcimento per gli anni persi Proprio ai giochi olimpici di quasi cinque anni fa, ha ottenuto il miglior risultato a livello internazionale della sua, classificandosi ottavo nella marcia 20 km. Non ha però saputo ripetersi nei 50 km, bloccato da un infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dalla gara ma non solo. Leggi anche -> ...