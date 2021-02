Governo Draghi, Crimi: “I 15 senatori che hanno votato No alla fiducia saranno espulsi dal Movimento 5 stelle” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. Lo annuncia, con un post su Facebook, il capo politico del M5S, Vito Crimi. “Ieri al Senato il Movimento 5 stelle ha votato sì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto – scrive -. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo del Movimento o al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale. Quello di chi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “I 15cheno”. Lo annuncia, con un post su Facebook, il capo politico del M5S, Vito. “Ieri al Senato ilhasì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto – scrive -. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo delo al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale. Quello di chi ha ...

