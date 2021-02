Ultime Notizie Roma del 17-02-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura il premier draghi presente al Senato il suo programma di governo farà le riforme ma affronterà anche l’emergenza dice l’unità non è un’opzione ma un dovere di tutti per l’Italia primo obiettivo la guerra la pandemia e la ricostruzione come nel dopoguerra sviluppo ambiente sostenibile protezione di lavoro riforme fiscali della pubblica amministrazione della giustizia è un ancoraggio l’Europa Vai all’Euro che è reversibile la scuola adeguare il calendario della pandemia recuperare le ore di Didattica in presenza aperte dopo la fiducia al senato Palazzo Madama domani alle 20 il voto alla camera e cambia lo statuto del MoVimento 5 Stelle via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau la nuova governance collegiale del MoVimento 5 Stelle la votazione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura il premier draghi presente al Senato il suo programma di governo farà le riforme ma affronterà anche l’emergenza dice l’unità non è un’opzione ma un dovere di tutti per l’Italia primo obiettivo la guerra la pandemia e la ricostruzione come nel dopoguerra sviluppo ambiente sostenibile protezione di lavoro riforme fiscali della pubblica amministrazione della giustizia è un ancoraggio l’Europa Vai all’Euro che è reversibile la scuola adeguare il calendario della pandemia recuperare le ore di Didattica in presenza aperte dopo la fiducia al senato Palazzo Madama domani alle 20 il voto alla camera e cambia lo statuto del MoVimento 5 Stelle via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau la nuova governance collegiale del MoVimento 5 Stelle la votazione ...

