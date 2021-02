MediasetTgcom24 : Federica Panicucci svela il mistero delle dita fasciate #federicapanicucci - PasqualeMarro : Marco Bacini compagno Federica Panicucci, rivelazione importante - Notiziedi_it : Federica Panicucci a Mattino Cinque con le dita fasciate: ‘Ho avuto momenti migliori’ - GossipItalia3 : Federica Panicucci, incidente in casa: «Un male disumano», cosa è successo #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Le dita fasciate dinon sono sfuggite al pubblico di 'Mattino Cinque'. I telespettatori preoccupati le hanno chiesto spiegazione e la conduttrice nelle storie di Instagram ha spiegato cosa le è ...Paura per. La conduttrice di Mattino 5 si è presentata in studio con le dita della mano fasciate. Un dettaglio che non è passato inosservato a Raffaello Tonon, che subito ha chiesto conto ...Terribile incidente per la conduttrice di Canale 5 che ha gridato aiuto mentre soffriva in un modo disumano. Federica Panicucci si è presentata in trasmissione a Mattino 5, in onda su Canale 5, con le ...Paura per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 si è presentata in studio con le dita della mano fasciate. Un dettaglio che non è passato inosservato a ...