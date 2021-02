Turismo | CNA | bene il ministero con portafoglio | ora ripartire con un tavolo istituzionale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – La decisione di istituire undeldotato di un proprioè stata accolta con favore da parte del CNAe Commercio e da tutti gli operatori della filiera turistica. “L’ulteriore ritardo nella ripartenza del settore sta mettendo a dura prova le imprese del comparto. CNAe Commercio chiederà prioritariamente al neoministro Massimo Garavaglia un forte e immediato rilancio delin destinazioni quali città d’arte, borghi, parchi, montagne, aree protette e aree rurali, che rappresentano un asset strategico per ilitaliano”, si legge in una nota della stessa Confederazione. “In particolare, non si può prescindere dalle città d’arte, forte attrazione delnazionale e soprattutto ...