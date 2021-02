McLaren MCL35M | Norris già in pista per lo shakedown a Silverstone

Ultime Notizie dalla rete : McLaren MCL35M

Ieri la presentazione nella sede centrale di Woking, oggi è già in pista a sgranchirsi le... sospensioni. Parliamo della nuovache ha ufficialmente fatto il suo debutto sull'asfalto (bagnato) di Silverstone. Riprese video ? Nessun test naturalmente, quelli veri inizieranno tra il 12 e il 14 marzo in Bahrain, ..., ecco la monoposto di Ricciardo e Norris Gare sprint, favorevole se saranno di valore Sarà una 'nuova F1' che potrebbe inserire in pianta stabile un format di gara rinnovato, inedito, ...L'australiano - quinto nel Mondiale dell'anno scorso - punta a ritrovare il gradino più alto del podio. Ieri il 'lancio' della monoposto, oggi il primo shakedown - o meglio filming day - sulla pista d ...Passerella in pista a Silverstone per la McLaren MCL35M. La monoposto che segna il ritorno della collaborazione tra McLaren e Mercedes è impegnata in un filming day con Lando Norris e Daniel Ricciardo ...