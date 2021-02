L’offensiva dei grillini anti-Draghi: una maratona online con l’appello per il no alla fiducia (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel Movimento in frantumi, l’ultima offensiva dei pasdaran anti-Draghi si concretizza in una maratona M5s online. Un’iniziativa in corso da questa mattina alle 10: perché deputati e senatori votino no alla fiducia. È l’ultima speranza. L’ultimo gancio a cui provano ad appendersi i movimentisti in caduta libera. Una “maratona” online di 14 ore, funzionale all’appello disperato lanciato ai parlamentari 5S «affinché votino no alla fiducia al Governo Draghi». Una sorta di ancora di salvataggio. Non a caso ribattezzata “Messaggi dalla rete”. Un termine che evoca la disperazione dei naufraghi dispersi nel mare del web. Sparpagliati dopo aver rotto le righe. Il grido ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel Movimento in frantumi, l’ultima offensiva dei pasdaransi concretizza in unaM5s. Un’iniziativa in corso da questa mattina alle 10: perché deputati e senatori votino no. È l’ultima speranza. L’ultimo gancio a cui provano ad appendersi i movimentisti in caduta libera. Una “di 14 ore, funzionale aldisperato lanciato ai parlamentari 5S «affinché votino noal Governo». Una sorta di ancora di salvataggio. Non a caso ribattezzata “Messaggi drete”. Un termine che evoca la disperazione dei naufraghi dispersi nel mare del web. Sparpagliati dopo aver rotto le righe. Il grido ...

rrico_e : RT @SecolodItalia1: L’offensiva dei grillini anti-Draghi: una maratona online con l’appello per il no alla fiducia - SecolodItalia1 : L’offensiva dei grillini anti-Draghi: una maratona online con l’appello per il no alla fiducia… - annamaria_ff : RT @flaminiasabate1: È iniziata l'offensiva da parte dei giornalisti vedovi di Conte. Prima mossa: spacciare per nuova un'intervista a Brun… - rob_arci : RT @flaminiasabate1: È iniziata l'offensiva da parte dei giornalisti vedovi di Conte. Prima mossa: spacciare per nuova un'intervista a Brun… - danieledv79 : RT @flaminiasabate1: È iniziata l'offensiva da parte dei giornalisti vedovi di Conte. Prima mossa: spacciare per nuova un'intervista a Brun… -

Ultime Notizie dalla rete : L’offensiva dei Libro sulle Foibe, minacciato Eric Gobetti: «Comunista appeso, ci vendicheremo» Corriere della Sera