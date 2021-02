(Di martedì 16 febbraio 2021) Regine dei social, con quei faccini angelici e bimbeschi che tanto piacciono all’immaginario orientale. E invece ledella pallavolo coreana (campionesse che hanno trascinato la squadra didella Corea del sud a Tokyo 2021)due, violente e manipolatrici. E ora che il bubbone è venuto fuori sono state squalificate dalla federazione, cacciate dalla nazionale allenata dall’italiano Stefano Lavarini e sospese anche dal loro club professionistico, le Heungkuk Life Pink Spiders. La storia la racconta Il Messaggero. Il passato violento delle ventiquattrenni Lee Jae-yeong e Lee Da-yeong è emerso grazie ad un post anonimo in rete: una loro ex compagna le aveva accusate di continue violenze, fisiche e verbali, contro altre giocatrici ai tempi del liceo. Le compagne venivano ...

napolista : 'Ci picchiavano, e minacciavano col coltello'. Le gemelle star del volley coreano erano due bulle Lee Jae-yeong e L… -

Ultime Notizie dalla rete : picchiavano minacciavano

Agrigento Notizie

Cosa emerge dal mondo virtuale della bambina morta a Palermo Leggi anche ">due donne per ottenere denaro e prestazioni sessuali La Challenge su Tik Tok che prevede ...Leggi anche >due donne per ottenere denaro e prestazioni sessuali Palermo, morta la bambina di 10 anni ricoverata in ospedale dopo una challenge su TikTok: indaga la ...Lee Jae-yeong e Lee Da-yeong sono state cacciate dalla nazionale allenata dall'italiano Lavarini, e squalificate ...